На видео попались млекопитающие и птицы, которые наведываются в пустые гнезда

„Орнитологи музея не первый год наблюдают за гнездами с помощью видеокамер и получают весьма ценную информацию.
К примеру, в прошлом году около одного старого гнезда черного коршуна установили видеокамеру, которая показала, что в гнездо часто „захаживают“ гости, а его строительные материалы используются для гнезд небольших птиц. Коршуны нередко приносят в гнезда выброшенный людьми текстиль, кусочки шерсти, меха“, – заметили специалисты.
Эти „стройматериалы“ из пустого гнезда забирают другие птицы.
„Стройматериалы из этого гнезда для своих гнезд брали скворцы, снегири, большие синицы и лазоревки, пищухи, поползни.
Гнездо посещали сойки, большие пестрые дятлы и даже редкий в Литве седоголовый дятел. В сумерках в гнездо приходили и млекопитающие – желтогорлая мышь, белка, каменная куница“, – сообщается в записи.
В Литве в конце XX–начале XXI в. численность коршунов сильно сокращается. Чаще встречается черный коршун (Milvus migrans), а красного коршуна (Milvus milvus) насчитывают всего несколько пар. Оба вида занесены в Красную книгу Литвы.