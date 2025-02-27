2025.02.27 10:50

На видео попались млекопитающие и птицы, которые наведываются в пустые гнезда

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Peslio lizdo lankytojai
Peslio lizdo lankytojai
ФОТО: Stop kadras

Каунасский Музей им. Тадаса Иванаускаса поделился видео, на котором запечатлены „посетители“ гнезд хищных птиц. Сюда заглядывают не только маленькие птички, но и млекопитающие.Что они там ищут?

„Орнитологи музея не первый год наблюдают за гнездами с помощью видеокамер и получают весьма ценную информацию.

К примеру, в прошлом году около одного старого гнезда черного коршуна установили видеокамеру, которая показала, что в гнездо часто „захаживают“ гости, а его строительные материалы используются для гнезд небольших птиц. Коршуны нередко приносят в гнезда выброшенный людьми текстиль, кусочки шерсти, меха“, – заметили специалисты.

Эти „стройматериалы“ из пустого гнезда забирают другие птицы.

„Стройматериалы из этого гнезда для своих гнезд брали скворцы, снегири, большие синицы и лазоревки, пищухи, поползни.

Peslys geria vandeni

Гнездо посещали сойки, большие пестрые дятлы и даже редкий в Литве седоголовый дятел. В сумерках в гнездо приходили и млекопитающие – желтогорлая мышь, белка, каменная куница“, – сообщается в записи.

В Литве в конце XX–начале XXI в. численность коршунов сильно сокращается. Чаще встречается черный коршун (Milvus migrans), а красного коршуна (Milvus milvus) насчитывают всего несколько пар. Оба вида занесены в Красную книгу Литвы.

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