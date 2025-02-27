На видео попались млекопитающие и птицы, которые наведываются в пустые гнезда

„Орнитологи музея не первый год наблюдают за гнездами с помощью видеокамер и получают весьма ценную информацию.

К примеру, в прошлом году около одного старого гнезда черного коршуна установили видеокамеру, которая показала, что в гнездо часто „захаживают“ гости, а его строительные материалы используются для гнезд небольших птиц. Коршуны нередко приносят в гнезда выброшенный людьми текстиль, кусочки шерсти, меха“, – заметили специалисты.

Эти „стройматериалы“ из пустого гнезда забирают другие птицы.

„Стройматериалы из этого гнезда для своих гнезд брали скворцы, снегири, большие синицы и лазоревки, пищухи, поползни.