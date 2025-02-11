2025.02.11 07:29

На видео попалась парочка барсуков и их "квартирант"

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Barsukas lenda iš urvo
Barsukas lenda iš urvo
ФОТО: Stopkadras

Похоже, зимняя погода не заставила барсуков вернуться в нору. Варняйский региональный парк опубликовал видео, на котором запечатлена парочка барсуков и еще один житель их норы.

Парк поделился видео 7 февраля.

„Эти животные живут в лесах, кустах, на склонах холмов. Еду часто ищут в полях. Они активны по ночам. Они выходят на охоту после захода солнца, а возвращаются до зари. Из норы выходят осторожно. Сначала высовывают голову, осматриваются, обнюхивают все, прислушиваются. Если что-то их встревожит – прячутся“, – писали работники парка.

И прибавили, что норы барсуков – настоящие лабиринты, в которых иногда поселяются и другие животные:

„Чаще всего барсуки живут в норах парами. Каждый год они копают новые норы. Поэтому их норы представляют собой настоящие лабиринты с многочисленными выходами. Нередко в таких норах поселяются лисы и енотовидные собаки“.

Barsukai prie urvo

В этом году первый раз вышедших из норы барсуков в Литве зафиксировали 20 января в Вейшвильском региональном парке.

Barsukų urvo gyventojas

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