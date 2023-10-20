На видео попал акт насилия кандидата в горсовет над несовершеннолетним

"Тогда я послала дочь на поиски, видела, что он где-то в лесу около гимназии. Она обошла все лесочки, пришла в гимназию и нашла там моего сына, стоящим у стены. Ей не разрешили подойти, она звонила мне, была напугана, плакала, просила скорее приехать", – рассказала женщина.

Женщина узнала, что что-то не в порядке, когда ей не удалось дозвониться до сына. Она стала искать его, выясняя, где находится его телефон.

В фейсбуке Моника поделилась и фотографией, на которой виден Городецкис и стоящий лицом к двери ее сын. Она сказала, что такую картину увидела в гимназии. "Взрослый человек в центре города насильничал над несовершеннолетним, притащил его в Ужупскую гимназию, поставил к стене с поднятыми руками и разведенными в сторону ногами и не разрешил позвонить маме", – рассказала Моника.

"Я в растерянности и напугана, шокирована поведением нашего ужупского старосты. Сегодня он применил насилие в отношении 14-летних подростков. В их числе был мой сын. По словам старосты, он задержал моего сына потому, что дети, не на территории школы, взрывали петарды (фото прилагается)", – писала Моника.

Она ехала в гимназию 45 минут, все это время ее сын стоял в одной позе.

"Я приехала в ужасе. Пыталась подойти к сыну, но он (Городецкис) мне не разрешил – велел показать документы. Я побежала в машину за документом. Он так ждал полицию, "задержав" моего сына как самого большого преступника", – не переставала удивляться женщина.

По ее слова, позже полиция сказала Городецкису, что он сильно превысил свои полномочия.

"За это грозит уголовная ответственность. Мы написали заявление", – сказала Моника.

Женщина не может понять, почему действия Городецкиса не пресекли дежурный и работники администрации гимназии.