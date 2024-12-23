2024.12.23 14:18

На въезде в Вильнюс гостей встречают обновленные знаки

 
ru.DELFI.lt
riboženkliai
riboženkliai
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюс, получивший титул Еврокомиссии „Зеленая столица Европы 2025“, обновил знаки на въезде. Каждый раз на въезде в столицу жители и гости города будут видеть знак „зеленой победы“, пишет портал madeinvilnius.lt.

Новые знаки установлены на въездах в Вильнюс со стороны Паневежиса, Варены, Каунаса и Минска.

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что независимые эксперты решают, какой город станет зеленой столицей. Эта комиссия оценивает множество сфер: качество воды и воздуха, прогрессивность экономики замкнутого цикла, уровень шума на улицах, вывоз мусора, биологическое разнообразие и приспособление к изменению климата.

„Эта оценка для Вильнюса не только важное, но и обязывающее решение. Мы должны продолжать создание зеленого города, просвещать жителей в вопросах устойчивости. Мы хотим, чтобы до 2030 года Вильнюс стал нейтральным для климата городом“, – сказал мэр.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии