На въезде в Вильнюс гостей встречают обновленные знаки

Мэр города Валдас Бенкунскас сказал, что независимые эксперты решают, какой город станет зеленой столицей. Эта комиссия оценивает множество сфер: качество воды и воздуха, прогрессивность экономики замкнутого цикла, уровень шума на улицах, вывоз мусора, биологическое разнообразие и приспособление к изменению климата.

„Эта оценка для Вильнюса не только важное, но и обязывающее решение. Мы должны продолжать создание зеленого города, просвещать жителей в вопросах устойчивости. Мы хотим, чтобы до 2030 года Вильнюс стал нейтральным для климата городом“, – сказал мэр.