На увеличенном мужском пляже в Паланге – неразбериха: среди мужчин лежат женщины и дети

Перенос знака заметили и другие постоянные посетители пляжа. Только не все придали этому значение. Например, Вадим, приехавший из Вильнюса с женой и дочерью, лежал рядом со знаком на мужском пляже.

„Люди лезут друг на друга, а мужской пляж, как будто частный – там много свободного места. У меня нет слов, надо устроить скандал. Кто из властей это придумал, скажите мне?“ – возмущалась жительница Каунаса.

Собеседница не на шутку разозлилась, ведь на общем пляже не помещаются отдыхающие.

„Я ничего не понимаю – это самый непопулярный, почти всегда пустой пляж, зачем его увеличивать? Кто это придумал“, – жаловалась Вилма из Каунаса, которая приезжает на отдых в Палангу каждое лето.

Неизвестно по какой причине, но в этом году власти Паланги решили расширить мужской пляж на 10, а может на 15-20 м. Знак „Мужской пляж“ перенесен, а это вызвало недовольство у многих отдыхающих.

„Мы шли с дочерью вдоль берега, искали место поспокойнее. Нам здесь понравилось“, – сказала Ромуальда из Алитуса.

„Никуда мы не пойдем, если мы мешаем – пусть идут дальше. Мужской пляж большой, там спереди никого нет. Кому не нравится, пусть идут дальше“, – возмущался он.

„Пока нам никто ничего не сказал. Если мы кому-то будем мешать, уйдем“, – сказала женщина.

Журналист спросил у его жены, как она себя чувствует на „запретной территории“.

„Мне этот пляж неактуален. Мы легли, где было место, а что вы предлагаете – залезать другим на голову? Мы никому не мешаем. Мужской пляж пустой, нет здесь мужчин, они все сидят в кустах“, – сказал собеседник.

Журналист спросил, не удивляют ли их голые мужчины.

„Знаете, я за свободу, я на них не смотрю, они мне не мешают, пусть загорают“, – сказала она.

Когда журналист объяснил женщинам, что это мужской пляж, они не растерялись.

„Мне кажется, в наше время никто особенно не смотрит, люди лежат где хотят, это же не частная территория, кроме того, вокруг много женщин“, – сказала Ромуальда.

Журналист решил узнать мнение другой стороны – мужчин. Гедиминас из Вильнюса сказал: „Я заметил, что изменились границы пляжа, но не знаю, почему. Мне кажется, достаточно было места, но, может, кому-то показалось иначе, трудно сказать“.

По его мнению, когда мужской пляж был меньше, на нем не было так много посторонних.