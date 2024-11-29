На улицы Вильнюса вернулось рождественское развлечение – по центру города курсирует праздничный поезд

Одной из первых на поезде прокатилась журналистка Рута Лапе. Перед поездкой она сказала, что катается на поезде не в первый раз: „Я знаю, что это за традиция, перед Рождеством ее нельзя пропускать. Стоит недорого, длится недолго, но впечатлений – масса и приятных“.

„Конечно, ведь поезд - одна из традиций, которая у нас есть, мы всегда о ней сообщаем, когда рассказываем о программе на Рождество – говорим, что сразу же, как только зажгут огни на елке, по городу начнет курсировать поезд. Мои дети уже выросли, но еще сопровождают меня, ведь эта традиция, как детская, связана с приятными воспоминаниями, мы всегда с удовольствием и сами с нашими друзьями ездим, ведь это часть создания праздничного настроения“, – сказала вице-мэр.