На улицы Вильнюса вернулось рождественское развлечение – по центру города курсирует праздничный поезд

Одной из первых на поезде прокатилась журналистка Рута Лапе. Перед поездкой она сказала, что катается на поезде не в первый раз: „Я знаю, что это за традиция, перед Рождеством ее нельзя пропускать. Стоит недорого, длится недолго, но впечатлений – масса и приятных“.
На поезде каталась и вице-мэр города Симона Белюне.
„Конечно, ведь поезд - одна из традиций, которая у нас есть, мы всегда о ней сообщаем, когда рассказываем о программе на Рождество – говорим, что сразу же, как только зажгут огни на елке, по городу начнет курсировать поезд. Мои дети уже выросли, но еще сопровождают меня, ведь эта традиция, как детская, связана с приятными воспоминаниями, мы всегда с удовольствием и сами с нашими друзьями ездим, ведь это часть создания праздничного настроения“, – сказала вице-мэр.
Остановка поезда находится на ул. Швянтарагё, 2 (рядом со зданием МВД). Поезд курсирует каждые 20-30 минут. С понедельника по четверг он курсирует с 12 до 20 ч., а в пятницу и субботу – с 11 до 22 ч. Перерыв – с 17 до 17.30 ч. Продолжительность поездки 20 минут.
Дети ниже 90 см могут ехать бесплатно 90 cm. Для других цена на билет – 6 евро. Билеты можно купить по интернету или на остановке.
Инициаторы акции Delfi Plius и Luminor. Праздничную остановку подарила компания JCDecaux. О поездках заботится малое товарищество Traukinukas.
Подробная информация здесь: https://www.delfi.lt/apps/traukinukas