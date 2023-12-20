На улицы литовских городов выедут автобусы Центра крови

 
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Allianz Lietuva kasmet kviečia prisijungti prie kartu su Nacionaliniu kraujo centru organizuojamos kraujo donorystės iniciatyvos
Allianz Lietuva kasmet kviečia prisijungti prie kartu su Nacionaliniu kraujo centru organizuojamos kraujo donorystės iniciatyvos
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В праздничные дни на улицах крупных городов Литвы можно увидеть специальные автобусы Национального центра крови (НЦК), в которых жители могут сдать кровь. Этот транспорт будет стоять у центральных площадей города, там, где стоят рождественские елки, пишет портал madeinvilnius.lt.

В таком автобусе одновременно могут находиться три донора. В автобусах есть специальное оборудование и все необходимое для оказания первой помощи. По данным НЦК, в день один такой автобус может принять 60 доноров (взять 27 л крови).

Директор НЦК Даумантас Гутаускас приглашает жителей сделать доброе дело, помочь людям, и отмечает, что процедура не займет много времени.

Сообщается, что 20 декабря такие автобусы будут стоять в Паневежисе, 21 декабря – в Шяуляй, 22 декабря – в Каунасе, 29 декабря – в Клайпеде, а 30 декабря – в Вильнюсе.

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