На улице Калварию в Вильнюсе – дополнительные ограничения

„Напомним, что с 17 декабря работы проводят в нескольких местах ул. Калварию между ул. Львово и Крокувос. Здесь для всех видов транспорта, включая общественный, оставлено по одной полосе в обоих направлениях, поэтому вероятность заторов остается высокой. Водителям рекомендуем выбирать альтернативные маршруты по ул. Шейминишкю и Тускулену или по Гележинё Вилко и Жальгирё“, – сообщает Grinda.