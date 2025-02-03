2025.02.03 16:34

На улице Калварию в Вильнюсе – дополнительные ограничения

 
ru.DELFI.lt
PROJEKTAI - 68327
PROJEKTAI - 68327
ФОТО: Stopkadras

ЗАО Grinda сообщает, что в ходе осуществления проекта сбора поверхностных сточных вод на ул. Калварию, с 3 февраля около уже имеющихся трех ям между ул. Крокувос и Львово появится еще одна - перед самым перекрестком Крокувос и Калварию. По этой причине появятся новые изменения. Муниципалитет просит водителей проявить терпение и понимание, если возможно, выбирать альтернативные маршруты, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Напомним, что с 17 декабря работы проводят в нескольких местах ул. Калварию между ул. Львово и Крокувос. Здесь для всех видов транспорта, включая общественный, оставлено по одной полосе в обоих направлениях, поэтому вероятность заторов остается высокой. Водителям рекомендуем выбирать альтернативные маршруты по ул. Шейминишкю и Тускулену или по Гележинё Вилко и Жальгирё“, – сообщает Grinda.

Grinda информирует, что для того, чтобы как можно меньше мешать движению, компания проводит работы поэтапно.

Проект планируется завершить в течение 13 месяцев с июля 2024 г., его стоимость составляет 11 млн. евро. Генподрядчик – ЗАО KRS.

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