На улицах Вильнюса был замечен известный американский актер

Его можно было увидеть в Старом городе столицы.

О своем визите в Вильнюс он пишет на странице в Instagram. Хассельхофф поделился фотографиями из гостиницы и ресторана.

„Вильнюс - очень милый город. Здесь великолепное безалкогольное темное пиво!! Первый раз пью темное пиво! Мне здесь нравится!“ – писал актер в Instagram.

Он поделился снимком сделанным у гостиницы Pacai.

„Гостиница PACAI великолепна. В Вильнюсе можно расслабиться“, – писал Хассельхофф.