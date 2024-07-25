2024.07.25 08:57

На улицах Вильнюса был замечен известный американский актер

 
ru.DELFI.lt
Davidas Hasselhoffas – Lietuvoje
Davidas Hasselhoffas – Lietuvoje
ФОТО: Vida Press, Instagram

В Вильнюсе был замечен известный американский актер, звезда легендарного сериала “Спасатели Малибу“ (Baywatch) Дэвид Хассельхофф, пишет портал madeinvilnius.lt.

Его можно было увидеть в Старом городе столицы.

О своем визите в Вильнюс он пишет на странице в Instagram. Хассельхофф поделился фотографиями из гостиницы и ресторана.

„Вильнюс - очень милый город. Здесь великолепное безалкогольное темное пиво!! Первый раз пью темное пиво! Мне здесь нравится!“ – писал актер в Instagram.

Он поделился снимком сделанным у гостиницы Pacai.

„Гостиница PACAI великолепна. В Вильнюсе можно расслабиться“, – писал Хассельхофф.

Он приехал в Вильнюс не в первый раз. Актер был здесь и в 2013 году.

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