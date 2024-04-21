На улицах столицы проходит испытания электроавтобус нового поколения

Сообщается, что автобус под номером 10 ходит по маршруту Фабиёнишкес–Маркучяй. Этот маршрут был выбран для испытаний электробуса потому, что данный маршрут отличается рядом характерных для города Вильнюса холмов, что отражает сложность условий движения общественного транспорта в Вильнюсе.
"Цель испытаний – выяснить, какое расстояние этот автобус может преодолеть при движении по улицам столицы. Это не значит, что такие автобусы будут ездить по улицам Вильнюса. Мы тестируем, смотрим, что предлагает рынок", — сказал руководитель Отдела качества и улучшения деятельности "Вильнюсского общественного транспорта" Гитис Куликаускас.
Сообщается, что тестируемый автобус приводится в движение только за счет электричества, мощность его двигателя составляет 250 кВт. Емкость аккумулятора – 350 кВтч (данная модель выпускается также с аккумулятором емкостью 422 кВтч). По предварительной оценке, автобус должен преодолеть расстояние около 350 км на одном заряде. Этот автобус прибыл из Клайпеды в Вильнюс только после одной зарядки.
Автобус длиной 12,5 метров оснащен 35 сидячими местами и 3 дверьми для посадки и высадки пассажиров. Рядом с сиденьями расположены USB-розетки для зарядки, комфорт обеспечивает кондиционер. Автобус адаптирован для людей с ограниченными возможностями.
В салоне автобуса установлены видеокамеры, а в кабине водителя – экраны.
С их помощью водитель может следить за изображением, которое обычно видно через боковые зеркала.
В настоящее время в системе общественного транспорта Вильнюса насчитывается 25 электробусов, к 2028 г. планируется приобрести еще 297.