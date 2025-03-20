На ул. Калварию ждут новые ограничения: что важно знать?

Меняется регулирование одностороннего движения на ул. Львиво. На участке от ул. Калварию до ул. Л.Качинскё движение будет односторонним от Калварию к Л.Качискё. Из этого отрезка можно выехать только направо.

Меняется порядок подъезда к зданиям на ул. Львиво. Водители, которые едут по ул. Калварию в сторону Зеленого моста, чтобы попасть к зданиям Nr. 19, 12, 21, 15, 13, 13A, 13C, 11, 11A на ул. Львиво, должны доехать до перекрестка Калварию, Конституции и Шейминишкю и тогда смогут повернуть к своей цели направо.