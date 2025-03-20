На ул. Калварию ждут новые ограничения: что важно знать?

Меняется регулирование одностороннего движения на ул. Львиво. На участке от ул. Калварию до ул. Л.Качинскё движение будет односторонним от Калварию к Л.Качискё. Из этого отрезка можно выехать только направо.
Меняется порядок подъезда к зданиям на ул. Львиво. Водители, которые едут по ул. Калварию в сторону Зеленого моста, чтобы попасть к зданиям Nr. 19, 12, 21, 15, 13, 13A, 13C, 11, 11A на ул. Львиво, должны доехать до перекрестка Калварию, Конституции и Шейминишкю и тогда смогут повернуть к своей цели направо.
Временно упраздняют полосу А. На ул. Калварию около ул. Львиво, в направлении Зеленого моста, временно будет упразднена полоса, поэтому возможны сбои в движении общественного транспорта.
Места стоянки на ул. Львиво останутся. На них можно въехать только с ул. Калварию.
„Мы призываем вильнюсцев и гостей столицы заранее планировать поездки и по возможности выбирать другие маршруты. Ограничения движения временные, они нужны для обеспечения более слаженного сообщения“, – отметили представители муниципалитета.
Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства.