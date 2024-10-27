На укрепление горы Гедиминаса на три года выделено 15 млн евро

Средства запланированы в счет расходов Национального музея Литвы. Еще 8 млн музей просит на реконструкцию подъемника, который поднимает посетителей на гору.
По словам министра культуры Симона Кайриса, запланированные 15 млн евро должно хватить на первый этап работы.
„Этот первый этап имеет решающее значение, поскольку он решает основные проблемы на склоне, который является самым опасным. В эту сумму также входит укрепление фундамента. Это необходимые работы, потому что без них мы скоро начнем обходить эту гору по второму кругу, борясь с оползнями“, - сказал BNS министр.
По его словам, работы по укреплению могут начаться уже в этом году.
„Ситуация такова, что, возможно, часть работ удастся начать уже в этом году, если мы говорим о нормальном приведении в порядок горы, а не приведении в порядок после оползней“, - сказал С.Кайрис.
„Работа ведется по другой технологии, чтобы решения были долгосрочными и чтобы мы просто не тратили каждый раз деньги на решение одной и той же проблемы, а решали ее принципиально, это очень важный старт“, - подчеркнул он..
В начале октября Кабинет министров выделил из резервного фонда более 436 тысяч евро на приведение в порядок горы Гедиминаса. Эти средства были необходимы для оплаты проведенных летом работ по мониторингу, ремонту временной лестницы, устранения последствий оползня, произошедшего на юго-западном склоне после сильного дождя в июле, а также работ по устранению непосредственной аварийной опасности.
Национальный музей, со своей стороны, просит еще 8 млн евро на реконструкцию подъемника, который доставляет посетителей на гору.
По его словам, подъемник на гору Гедиминаса работает уже почти 20 лет и полностью изношен.
„Эксплуатация очень сложна, поскольку детали, необходимые для замены изношенных невозможно найти, подъемник может в любой момент выйти из строя безвозвратно“, — говорится в письме музея в комитет Сейма по культуре.
В нем говорится, что музей не может обеспечить подъем официальных государственных делегаций из-за постоянно ломающегося или застревающего лифта, что сильно вредит имиджу Литвы.
„Важно также отметить, что услугами лифта всегда пользуются группы иностранных туристов, чьи туры по Вильнюсу включают посещение горы Гедиминаса и у которых для этого ограничено время. Если подъемник на гору сломается, посещение горы Гедиминаса и замка исключат из программы туристических посещений“, - говорят в музее.