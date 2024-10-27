На укрепление горы Гедиминаса на три года выделено 15 млн евро

Средства запланированы в счет расходов Национального музея Литвы. Еще 8 млн музей просит на реконструкцию подъемника, который поднимает посетителей на гору.

По словам министра культуры Симона Кайриса, запланированные 15 млн евро должно хватить на первый этап работы.

„Этот первый этап имеет решающее значение, поскольку он решает основные проблемы на склоне, который является самым опасным. В эту сумму также входит укрепление фундамента. Это необходимые работы, потому что без них мы скоро начнем обходить эту гору по второму кругу, борясь с оползнями“, - сказал BNS министр.

По его словам, работы по укреплению могут начаться уже в этом году.