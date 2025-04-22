На трассе A5 из-за града остановилось движение: водители прятались под мостами

Как рассказал порталу Delfi Эвалдас, ехавший по трассе Мариямполе — Каунас, около 18:30 небо буквально „смешалось с землёй“ — начался мощный град. По данным метеорологов, диаметр градин достигал 2 см. „Легковые автомобили парковались под путепроводами, навесами автозаправочных станций и на обочинах дорог. Сильный град продолжался около 15 минут“, — рассказал Эвалдас.
Он также поделился с Delfi видеозаписью из кабины грузовика, на которой видно, как автомобили стоят на обочине, не в силах продолжать движение в столь тяжёлых погодных условиях.
Лора, приславшая Delfi фотографии покрытой градом дороги, рассказала, что около 18:35 трасса стала практически непроходимой. По её словам, град длился около 20 минут.
Некоторые водители выразили радость, что не успели переобуть зимние шины. „Хорошо, что я всё ещё на зимней резине“, — отметил водитель Ауримас, отправивший Delfi фотографии. По его словам, в Скряудяяе град продолжался около получаса. Водители, попавшие под непогоду, отмечают, что, к счастью, их автомобили не пострадали.
По информации Delfi, град и сильный дождь наблюдались также около 20:00 в Каунасе и районе Кедайняй. Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что по состоянию на 18:30 над юго-западом страны двигалось активное грозовое облако. Отмечались грозы, выпадение града диаметром до 2 см, порывы ветра достигали 15–20 м/с. Во вторник вечером облачные массы продвигались в северо-восточном направлении — в сторону центральных и северо-восточных регионов Литвы.
Согласно данным meteo.lt, в среду вечером местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. В основном на западе страны возможен туман. Ветер западный, северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью — от +7 до +12 °C, на побережье — от +4 до +6 °C. В течение дня существенных осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 4–9 м/с. Днём температура воздуха составит от +15 до +20 °C, в западных районах — от +9 до +14 °C.
В четверг местами пройдут кратковременные и слабые дожди. Ночью возможен туман. Ветер северный: ночью 3–8 м/с, днём 6–11 м/с. Температура ночью — от +4 до +9 °C, днём — от +16 до +21 °C, местами — от +13 до +15 °C.