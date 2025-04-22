На трассе A5 из-за града остановилось движение: водители прятались под мостами

Некоторые водители выразили радость, что не успели переобуть зимние шины. „Хорошо, что я всё ещё на зимней резине“, — отметил водитель Ауримас, отправивший Delfi фотографии. По его словам, в Скряудяяе град продолжался около получаса. Водители, попавшие под непогоду, отмечают, что, к счастью, их автомобили не пострадали.