На территории Игналинской атомной электростанции появились пушистые гости – охраняемый в Литве вид

„Что делали эти визитеры? Патрулировали территорию? Помогали планировать новый маршрут для экскурсии? Хотели поделиться советом в вопросах устойчивости?

Как бы там ни было, мы рады визиту таких необычных инспекторов, которые серьезно проверили эффективность системы охраны АЭС и безопасно отправились восвояси“, – сказано в сообщении.