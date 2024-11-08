На территории Игналинской атомной электростанции появились пушистые гости – охраняемый в Литве вид

„Что делали эти визитеры? Патрулировали территорию? Помогали планировать новый маршрут для экскурсии? Хотели поделиться советом в вопросах устойчивости?
Как бы там ни было, мы рады визиту таких необычных инспекторов, которые серьезно проверили эффективность системы охраны АЭС и безопасно отправились восвояси“, – сказано в сообщении.
Рысь - один из самых крупных хищников в Литве. Она занесена в Красную книгу и находится под охраной. В первой половине XX в. виду грозило исчезновение, сейчас благодаря охране популяция рысей растет.
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