2024.11.08 07:02

На территории Игналинской атомной электростанции появились пушистые гости – охраняемый в Литве вид

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Рысята
Рысята
ФОТО: Ignalinos atominė elektrinė

Видеокамеры на территории Игналинской атомной электростанции зафиксировали нежданных гостей – трех прелестных рысят, двое из них позировали перед камерой.

„Что делали эти визитеры? Патрулировали территорию? Помогали планировать новый маршрут для экскурсии? Хотели поделиться советом в вопросах устойчивости?

Как бы там ни было, мы рады визиту таких необычных инспекторов, которые серьезно проверили эффективность системы охраны АЭС и безопасно отправились восвояси“, – сказано в сообщении.

Lūšių teritorijos išties didelės, apima 40-50 km.

Рысь - один из самых крупных хищников в Литве. Она занесена в Красную книгу и находится под охраной. В первой половине XX в. виду грозило исчезновение, сейчас благодаря охране популяция рысей растет.

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