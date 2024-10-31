На столичных кладбищах в День всех святых и поминовения усопших вводят ограничения движения

По данным Вильнюсского муниципалитета, с 19 октября запрещено останавливаться и парковаться автомобилям у въездов на Рокантишское, Карвелишское, Кайренайское и Салтонишское кладбища, возле автобусов, объездных колец и въездных ворот кладбищ. Запрет будет действовать до 3 ноября.
1-3 ноября движение транспорта на подъездах к Рокантишскому, Карвелишскому, Кайренайскому и Салтонишскому кладбищам будет перенаправлено на объездные маршруты.
В этот период автомобильное движение к Рокантишскому кладбищу со стороны ул. С. Батора. будет направлено через улицы Науойи Вильня, Виршупис, А. Коялавичюса, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю.
Муниципалитет указывает, что парковать автомобили можно будет на стоянках и обочинах, где они не мешают движению транспорта и нет запрещающих парковке знаков.
Во избежание образования больших пробок жителям рекомендуется подъезжать к Кайренайскому кладбищу со стороны шоссе Неменчине. Транспортные средства с улицы Кайрену будут перенаправлены на улицу Шилену. В это время на участке возле Кайренайского кладбища движение будет односторонним.
На Карвелишское кладбище рекомендуется ехать из района Судярве Вильнюсского района. Движение транспорта будет проходить через кладбище Карвелишкю в одном направлении: с улицы А. Мицкявичюса на кладбище можно будет проехать только по улице Науйосис, а выехать - только через улицу Карвелишкю.
В муниципалитете отмечают, что 1 ноября на улице Жолино, возле Салтонишского кладбища будет запрещено движение транспорта, за исключением движения общественного транспорта. Въехать на парковку рядом с кладбищем можно будет только со стороны улицы Озо.
Общественный транспорт будет ходить чаще
Для удобства вильнюсцев общественный транспорт в Вильнюсе будет ходить чаще перед Днями Всех святых и во время длинных выходных.
По данным муниципалитета, 26-27 октября автобусы на маршрутах 2, 37, 63, 115 и троллейбусы 7, 16 и 19 будут ходить чаще.
1-2 ноября участятся рейсы автобусов 2, 7, 37, 38, 63, 88, 114 и 115 и троллейбусов 2, 7, 16 и 19.
3 ноября автобусы на маршрутах 2, 7, 37, 38, 63, 88, 114, 115 и троллейбусы 7, 16 и 19 будут ходить чаще.
Автобусы 88-го маршрута с 1 ноября до 3 ноября дополнительно зайдут на кладбище Лиепинес.