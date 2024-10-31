На столичных кладбищах в День всех святых и поминовения усопших вводят ограничения движения

Муниципалитет указывает, что парковать автомобили можно будет на стоянках и обочинах, где они не мешают движению транспорта и нет запрещающих парковке знаков.

В этот период автомобильное движение к Рокантишскому кладбищу со стороны ул. С. Батора. будет направлено через улицы Науойи Вильня, Виршупис, А. Коялавичюса, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю.

1-3 ноября движение транспорта на подъездах к Рокантишскому, Карвелишскому, Кайренайскому и Салтонишскому кладбищам будет перенаправлено на объездные маршруты.

По данным Вильнюсского муниципалитета, с 19 октября запрещено останавливаться и парковаться автомобилям у въездов на Рокантишское, Карвелишское, Кайренайское и Салтонишское кладбища, возле автобусов, объездных колец и въездных ворот кладбищ. Запрет будет действовать до 3 ноября.

Во избежание образования больших пробок жителям рекомендуется подъезжать к Кайренайскому кладбищу со стороны шоссе Неменчине. Транспортные средства с улицы Кайрену будут перенаправлены на улицу Шилену. В это время на участке возле Кайренайского кладбища движение будет односторонним.

На Карвелишское кладбище рекомендуется ехать из района Судярве Вильнюсского района. Движение транспорта будет проходить через кладбище Карвелишкю в одном направлении: с улицы А. Мицкявичюса на кладбище можно будет проехать только по улице Науйосис, а выехать - только через улицу Карвелишкю.