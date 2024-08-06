На столичном рынке Тимо пройдет фестиваль бургеров

Организатор фестиваля Каролис Бакутис сказал, что предлагает исполнить массовую серенаду бургеру.
„Серенада - песня-приглашение на свидание. В Литве фаза влюбленности уже завершилась, она переросла в крепкую любовь к бургеру“, – сказал глава Jump! Бакутис.
На фестивале будут представлены бургеры 80-ти разновидностей: с говядиной, свининой, портобелло, осьминогом, тофу, темпе.
По традиции на фестиваль приходит около 7000 посетителей, поэтому организаторы призывают их устраивать пикники в находящемся поблизости Парке прудов.
Фестиваль Vilnius Burger Fest состоится 7 августа на рынке Тимо (ул. Майронё/Аукштайчу), с 11:00 до 23:45 ч.
Участники фестиваля:
Barbeque Burgers
Burger Kiosk
Celeste Room
Chill&grill.LT
Churos
Dešrainis24
Hofman
Homiez_streetfood
Mother Trucker
Meat Lovers Vilnius
Pilni Žandai
Ramo dūmas
REBEL NINJA
Burger street
Во время мероприятия и подготовки к нему с 19 ч. 6 августа по 6 ч. 8 августа будет запрещено движение транспорта на ул. Кудру.