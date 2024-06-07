На стене здания в Старом городе появилась надпись на белорусском языке

„Сегодня утром я заметил, что фасад дома номер 5 на ул. Пилимо (в доме в 1910-1920 гг. жил один из основателей идеологии литвинизма Вацлав Ластовский) „украшен“ провокаторской надписью „вільня наша“ и знаком, символизирующим белорусский исторический флаг“, – писал читатель.

Выяснилось, что в полицию об инциденте не сообщали, поэтому расследования не будет.

„Муниципалитет получил информацию о происшествии через портал „Tvarkau miestą“, надпись быстро смыли“, – сказал пресс-секретарь муниципалитета Гарбиэлюс Грубинскас.