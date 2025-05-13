На смену заморозкам придут ливневые дожди

Усилится ветер. Днем будет 13-18, только у моря 10-12 градусов тепла.
В среду ночью с запада приблизится атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер ослабеет. Ночью будет 2-7 градусов тепла, однако на поверхности почвы местами, наибольшая вероятность на востоке, прогнозируют заморозки 0-3 градусов мороза.
В среду днем облачность увеличится. Почти повсюду пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными. Усилится ветер, у моря порывы достигнут 15-17 м/с. День будет пасмурным и сырым, воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.
Дождливо будет и в четверг. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди, кое-где ожидаются сильные ливни. Будет дуть холодный северный ветер. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов, днем будет всего 8-13 градусов тепла.