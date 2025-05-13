2025.05.13 07:11

На смену заморозкам придут ливневые дожди

 
ru.DELFI.lt
Liūtis
Liūtis
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Во вторник днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, однако осадков не прогнозируют.

Усилится ветер. Днем будет 13-18, только у моря 10-12 градусов тепла.

В среду ночью с запада приблизится атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер ослабеет. Ночью будет 2-7 градусов тепла, однако на поверхности почвы местами, наибольшая вероятность на востоке, прогнозируют заморозки 0-3 градусов мороза.

В среду днем облачность увеличится. Почти повсюду пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными. Усилится ветер, у моря порывы достигнут 15-17 м/с. День будет пасмурным и сырым, воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

Дождливо будет и в четверг. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди, кое-где ожидаются сильные ливни. Будет дуть холодный северный ветер. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов, днем будет всего 8-13 градусов тепла.

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