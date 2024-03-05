На смену продовольственным пайкам пришли социальные карты: возможно, часть малоимущих без помощи

С 2024 г. вместо пайков малоимущим будут раздавать специальные карты на покупку продуктов. Раздать 45 000 таких карт должны "Продовольственный банк" и муниципалитеты.

"Мы на данный момент раздали больше 20 000 карт, а в ближайшие 5-6 дней – планируем раздать 10 000-15 000 карт", – сказал глава "Продовольственного банка" Симонас Гурявичюс.

Каждые три месяца на эти карты будут переводить по 25 евро на человека, люди сами смогут решать, что купить на эти деньги.

Правда, некоторые люди не думают, что таких денег достаточно.

"25 евро - это мало на три месяца. 8 евро в месяц. Я считаю, что мало", – сказала Галина из Вильнюса.

"Немного, но лучше, чем ничего", – сказал Павел.

Своими наблюдениями поделился и экономист.

"Сумма маленькая, но мы должны понять, что это малоимущие люди. Это на 1-2 похода в магазин", – сказал экономист Альгирдас Барткус.