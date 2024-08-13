На смену дождю приходит жара: до конца недели воздух прогреется до 30 градусов

Небольшие дожди пройдут на востоке, в других районах вероятность осадков будет невелика. Воздух прогреется до 21-26 градусов.
В среду ночью Литва окажется в зоне высокого атмосферного давления. Уже вечером облака рассеются, ночью осадков не ожидается. Ночью будет 8–13 градусов тепла, у моря будет теплее - 14–16 градусов выше нуля.
В среду днем будет приятная погода, осадков не ожидается. В небе появятся небольшие облака. Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.
Без осадков будет и в четверг, однако позже в некоторые районы Литвы придут небольшие дожди с грозами. Остальная часть недели будет еще теплее. И ночью и днем будет несколькими градусами теплее, а в пятницу воздух прогреется до 30 градусов тепла.