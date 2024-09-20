На следующей неделе в Вильнюсе состоятся учения

Первый раз будут проводить учения такого масштаба, в которых примут участие „Вильняус ванденис“, Grinda, „Вильнюсский общественный транспорт“, три образовательных учреждения и учреждения социальной опеки в Новой Вильне, Валакампяй, Шнипишкес, Вяркяй. Учения пройдут в следующих местах – в муниципалитете, григишкской гимназии Šviesа, гимназии Gabijа, вильнюсской Жверинской гимназии, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и на железнодорожном вокзале в Лентварисе.