2024.09.20 16:49

На следующей неделе в Вильнюсе состоятся учения

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės mokymų „Perkūno griausmas 2024“ komendanto valandos įvedimo pratybos Vilniuje
Lietuvos kariuomenės mokymų „Perkūno griausmas 2024“ komendanto valandos įvedimo pratybos Vilniuje
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

На следующей неделе (24–26 сентября) состоятся учения „Купол Витис 2024“, во время которых Вильнюсский муниципалитет оценит уровень своей подготовки к критическим ситуациям, пишет портал madeinvilnius.lt.

Первый раз будут проводить учения такого масштаба, в которых примут участие „Вильняус ванденис“, Grinda, „Вильнюсский общественный транспорт“, три образовательных учреждения и учреждения социальной опеки в Новой Вильне, Валакампяй, Шнипишкес, Вяркяй. Учения пройдут в следующих местах – в муниципалитете, григишкской гимназии Šviesа, гимназии Gabijа, вильнюсской Жверинской гимназии, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и на железнодорожном вокзале в Лентварисе.

„Результаты позволят обновить задачи мобилизации учреждений и ведомств“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Жигимантас Соловьёвас.

По словам Соловьеваса, основная задача муниципалитета на этих учениях – оценить процедуру эвакуации людей из домов социальной опеки и больных из больниц.

После учений оценят результаты взаимодействия муниципальной группы управления мобилизацией с другими отделениями и другие важные факторы.

Учения не помешают повседневной деятельности жителей. Во время учений большие скопления людей возможны в Григишкес (ул. Швесос, 16), на вокзалах. Организаторы учений просят местных жителей проявить понимание в связи с возможным увеличением потока транспорта.

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