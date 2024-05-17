На следующей неделе начнется реконструкция дома, пострадавшего от пожара в Виршулишкес

"Планы по реконструкции очень ясны. С помощью экспертов мы решили как юридические, так и инженерно-строительные вопросы. Это значит, что есть очень четкие работы, четкие этапы, некоторые работы начнутся уже на следующей неделе", – сказала журналистам в четверг вечером С. Белюне.
"Похоже, что всё, как и запланировано, к концу года удастся сделать и люди смогут вернуться к себе домой", – надеется она.
Вице-мэр заверила, что у тех жильцов, которые сейчас проживают в жилье, предоставленном муниципалитетом, будет возможность остаться в нем дольше – до тех пор, пока они не смогут с комфортом вернуться в свои дома.
Что касается расходов на реконструкцию сгоревшего жилого дома, С. Белюне заверила, что стоимость всего проекта пока не изменилась – как сообщалось ранее, все работы предварительно обойдутся в 1,236 млн евро.
"Стоит отметить, что муниципалитет до этого, до начала работ по реконструкции, покрыл все расходы, потому что эта ситуация нетипичная. (...) Все эти затраты уже сейчас достигают 360 тыс. (евро)", – сказала вице-мэр муниципалитета.
"1,236 млн — это сумма, которую мы предварительно рассматриваем как необходимую для того, чтобы дом был полностью отстроен и снят аварийный режим, чтобы люди уже могли вернуться к себе домой, закончить внутренние отделочные работы и продолжить жить", — сказала С. Белюне.
Она указала, какая часть этой суммы будет профинансирована за счет государственных и муниципальных средств, а какую долю расходов возьмут на себя страховые компании.
"Застраховано две трети квартир и половину суммы – 630 тыс. – покроют страховые компании", – уточнила вице-мэр.
"25 проц. этой суммы, необходимой для реконструкции, покроет государство. Постановление правительства уже принято, и мы благодарны, что в этой нетипичной ситуации правительство также (...) нашло возможность внести свой вклад. Это – 311 тыс.", – продолжила она.
"20% работ по реконструкции будут покрыты за счет средств городского бюджета", – добавила она.