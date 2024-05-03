На следующей неделе начнется досрочное голосование: места в столице

Как обычно голосовать можно в здании муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50). Кроме того, голосовать можно на площади Сахарова около Дворца печати, на Лукишкской площади и в Школе бизнеса ВУ (аллея Саулетякё, 22). Досрочно можно проголосовать с 7 до 20 ч.
Важно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и персональным кодом.
В этом году досрочное голосование совпадает с военными учениями, которые будут проходить 6–8 мая. Во время учений вооруженные военные будут находиться и у здания муниципалитета.
Жители, которые придут голосовать в здание муниципалитета, будут входить со стороны ул. Л.Качинскё (сквер Яблонскиса). Через площадь Европы в здание будет входить лишь персонал муниципалитета.
Как приехать к местам досрочного голосования на общественном транспорте?
В здание Вильнюсского муниципалитета (проспект Конституциёс, 3) можно приехать на автобусах 3G, 4G, 30, 43, 46, 52, 56, 88, 89 и 9 и 19 троллейбусах (остановка "площадь Европы").
В здание муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50) можно приехать на автобусах 1G, 10, 27, 30, 37 и 53, а также на троллейбусах 6 и 10 маршрутов до остановки "Калварийский рынок". До остановки "Херкаус Манто" - на 33 автобусе.
В Школу бизнеса ВУ (аллея Саулетякё, 22) можно приехать на 4G, 5G, 18, 38 автобусах и 2, 10, 19 троллейбусах до остановки "Технический университет им. Гедиминаса".
На Лукишкскую площадь можно доехать на Juozo Tumo-Vaižganto stotelės 3G, 22, 73 автобусах и 4, 10, 17 троллейбусах до остановки "Ю.Тумо-Вайжганто", на Вашингтонскую площадь - на автобусе 40 маршрута и на остановку "Лукишкю" на автобусах 43, 52, 123 маршрутов.