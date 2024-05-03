2024.05.03 16:09

На следующей неделе начнется досрочное голосование: места в столице

 
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Išankstinis balsavimas
Išankstinis balsavimas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Во вторник–четверг (7–9 мая) пройдет досрочное голосование на президентских выборах и референдуме по сохранению литовского гражданства - изменению 12 ст. Конституции Литвы. Досрочно в Вильнюсе можно будет проголосовать в 5 местах, пишет портал madeinvilnius.lt.

Как обычно голосовать можно в здании муниципалитета на проспекте Конституциёс, 3 и в здании муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50). Кроме того, голосовать можно на площади Сахарова около Дворца печати, на Лукишкской площади и в Школе бизнеса ВУ (аллея Саулетякё, 22). Досрочно можно проголосовать с 7 до 20 ч.

Важно иметь при себе удостоверение личности с фотографией и персональным кодом.

В этом году досрочное голосование совпадает с военными учениями, которые будут проходить 6–8 мая. Во время учений вооруженные военные будут находиться и у здания муниципалитета.

Жители, которые придут голосовать в здание муниципалитета, будут входить со стороны ул. Л.Качинскё (сквер Яблонскиса). Через площадь Европы в здание будет входить лишь персонал муниципалитета.

Как приехать к местам досрочного голосования на общественном транспорте?

В здание Вильнюсского муниципалитета (проспект Конституциёс, 3) можно приехать на автобусах 3G, 4G, 30, 43, 46, 52, 56, 88, 89 и 9 и 19 троллейбусах (остановка "площадь Европы").

В здание муниципалитета Вильнюсского района (ул. Ринктинес, 50) можно приехать на автобусах 1G, 10, 27, 30, 37 и 53, а также на троллейбусах 6 и 10 маршрутов до остановки "Калварийский рынок". До остановки "Херкаус Манто" - на 33 автобусе.

В Школу бизнеса ВУ (аллея Саулетякё, 22) можно приехать на 4G, 5G, 18, 38 автобусах и 2, 10, 19 троллейбусах до остановки "Технический университет им. Гедиминаса".

На площадь А.Сахарова можно приехать на 2G, 7, 55, 75 автобусах и 7, 16, 18, 19 троллейбусах до остановки "Дворец печати". До остановки "Сетино" на проспекте Пилайтес можно доехать на автобусах 4G, 30, 32, 54, 63, 75 маршрутов.

На Лукишкскую площадь можно доехать на Juozo Tumo-Vaižganto stotelės 3G, 22, 73 автобусах и 4, 10, 17 троллейбусах до остановки "Ю.Тумо-Вайжганто", на Вашингтонскую площадь - на автобусе 40 маршрута и на остановку "Лукишкю" на автобусах 43, 52, 123 маршрутов.

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