На Шяуляйской авиабазе открылся ангар для вертолетов

Министр обороны Арвидас Анушаускас, принимавший участие в открытии ангара, сказал, что новая военная инфраструктура важна не только для Литовской армии, но и для НАТО.

"В Литву приезжает все больше союзников, усиливается миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у нас есть стремление вместе с союзниками реализовать ротационную модель ПВО. Поэтому развитие военной инфраструктуры на Авиационной базе крайне актуально для укрепления безопасности нашей страны и сдерживания ", - сказал А. Анушаускас.

По данным ведомства, новый ангар предназначен для хранения и обслуживания вертолетов UH-60M "Black Hawk", первые два из которых должны быть доставлены в Литву в 2025 году, еще два – в 2026 году. Сообщается, что для обслуживания вертолетов он оснащен авиационным оборудованием, авиационным вооружением, средствами обслуживания механического оборудования и двигателей, помещениями для хранения авиационного масла и специальных жидкостей, спасательным оборудованием и другими помещениями.