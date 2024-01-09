На Шяуляйской авиабазе открылся ангар для вертолетов

 
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2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius
2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius
Во вторник на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шяуляе открылся новый вертолетный ангар, где будут храниться вертолеты, а также здесь будут оказываться услуги по техническому обслуживанию самолетов.

Министр обороны Арвидас Анушаускас, принимавший участие в открытии ангара, сказал, что новая военная инфраструктура важна не только для Литовской армии, но и для НАТО.

"В Литву приезжает все больше союзников, усиливается миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у нас есть стремление вместе с союзниками реализовать ротационную модель ПВО. Поэтому развитие военной инфраструктуры на Авиационной базе крайне актуально для укрепления безопасности нашей страны и сдерживания ", - сказал А. Анушаускас.

По данным ведомства, новый ангар предназначен для хранения и обслуживания вертолетов UH-60M "Black Hawk", первые два из которых должны быть доставлены в Литву в 2025 году, еще два – в 2026 году. Сообщается, что для обслуживания вертолетов он оснащен авиационным оборудованием, авиационным вооружением, средствами обслуживания механического оборудования и двигателей, помещениями для хранения авиационного масла и специальных жидкостей, спасательным оборудованием и другими помещениями.

Общая площадь ангара составляет почти 2,5 тыс. квадратных метров. Строительные работы стоимостью около 3,6 млн евро были завершены в декабре прошлого года.

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