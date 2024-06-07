На рынке в Вейсеяй появилась земляника: оцените цены сами

В первые дни лета в социальных сетях писали, что землянику продают по цене 20 евро за 1 литр. Выяснилось, что в Дзукии цена ниже.

В группе Veisiejų turgelis на фейсбуке Раса Карсокене разместила объявление о продаже земляники, цену она не указала, но в личном сообщении написала, что продает ягоды по 15 евро за литр.

В четверг в Вейсеяй рыночный день. Земляникой пахнет уже у входа на рынок. Здесь продавцы указывают цену – 4,50 евро за стакан (год назад за стакан просили 5 евро).