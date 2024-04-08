На Руднинкайском полигоне проводят "перепись" глухарей

Эти птицы водятся в старых сосновых борах. Весной они собираются на токовищах. Сюда слетаются и самцы и самки. На токовищах глухари пением привлекают самок, самцы дерутся друг с другом, выясняют, кто из них самый сильный.

"Чтобы не мешать птицам, мы начинает учет через 4 часа после восхода солнца, когда птицы обычно покидают токовище. Это требование важно соблюдать, чтобы не мешать спариванию птиц. Перепись завершаем не позже 16 ч., когда самцы слетаются на токовище на ночлег", – сказала эколог дирекции охраняемых территорий Дзукии и Сувалкии Александра Юрго.