На реке Нерис в Вильнюсе появится 14 пристаней

Горсовет на этой неделе единогласно принял проект.

В конце августа этого года горсовет решил начать пассажирские перевозки по реке.

Согласно плану, будет развита инфраструктура, план использования территории, разработаны правила безопасности и регламент, модернизирована имеющаяся инфраструктура.

Перевозки по реке должны начаться летом 2025 года, сезон будет длиться с мая по октябрь, в зависимости от погоды.

Услуги будет предоставлять компания „Вильнюсский общественный транспорт“ (VVT). Договор с муниципальной компанией „Услуги сообщения“ будет подписан до 1 марта 2025 года, он будет подписан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. Инфраструктуру будет присматривать компания Grinda.