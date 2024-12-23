На реке Нерис в Вильнюсе появится 14 пристаней

Горсовет на этой неделе единогласно принял проект.
В конце августа этого года горсовет решил начать пассажирские перевозки по реке.
Согласно плану, будет развита инфраструктура, план использования территории, разработаны правила безопасности и регламент, модернизирована имеющаяся инфраструктура.
Перевозки по реке должны начаться летом 2025 года, сезон будет длиться с мая по октябрь, в зависимости от погоды.
Услуги будет предоставлять компания „Вильнюсский общественный транспорт“ (VVT). Договор с муниципальной компанией „Услуги сообщения“ будет подписан до 1 марта 2025 года, он будет подписан на 10 лет с возможностью продления на 5 лет. Инфраструктуру будет присматривать компания Grinda.
Для перевозки пассажиров VVT планирует купить 4 новых корабля. Сделки не должны быть дороже 4 млн. евро (без НДС).
В систему столичного транспорта суда включат поэтапно – в следующем году откроют маршрут от пляжа в Жирмунай под мостами Шило, Короля Миндаугаса, Белый мост до площади Независимости у парламента (маршрут Жирмунай-Жверинас) на пути будет 6 остановок-причалов.
На втором этапе появится еще 6, а на третьем - 2 остановки (соединение Жверинас-Парк Вингис).
Надеются, что на первом этапе перевезут 69 000 пассажиров, на втором – больше 83 000, а после оборудования всех соединений – 95 000 пассажиров.
По данным муниципалитета, судоходство по реке пойдет на благо туристическому сектору, улучшит сообщение и будет способствовать снижению уровня загрязнения.