2024.10.06 07:01

На Ратушной площади Вильнюса царит дух Рождества: наряжена елка, лежит искусственный снег

 
ru.DELFI.lt

В субботу после обеда жители фотографировали Ратушную площадь в столице - здесь устанавливали рождественскую елку. Позже выяснилось, что она простоит недолго – здесь будут снимать рекламу одного из крупнейших операторов мобильной связи во Франции. Елка не была единственным атрибутом рекламы – вечером Ратушная превратилась в рождественскую сказку!

Напомним, что в субботу Delfi связывался с представителями компании, которые задумали эту рекламу, и они рассказали о съемках, запланированных на выходные, а также о том, как площадь в кратчайшие сроки превратили в уютное праздничное место – за это организаторы благодарят Вильнюсский муниципалитет.

„На Ратушной площади снимают рекламу для одного из крупнейших французских операторов мобильной связи, которую будут показывать во Франции на протяжении всего праздничного периода. Мы благодарны Вильнюсу и муниципалитету города за предоставленную возможность. Вильнюс - один из немногих городов Европы, в которых можно осуществлять проекты подобного уровня в течение короткого времени, поэтому город пользуется популярностью среди создателей рекламы. Многие ценят качество работы литовцев и возможности“, – сказал один из организаторов.

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