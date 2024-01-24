На Ратушной площади в столице торжественно поднимут флаги Вильнюса

Перед церемонией в 11:30 ч. в зале мэра Ратуши будет подписано письмо мэра города – пожелания Вильнюсу и вильнюсцам, будут звучать классические музыкальные произведения, которые исполнят представители Национальной школы искусств им. М.-К.Чюрлёниса.

Эту часть церемонии можно будет наблюдать на экране на Ратушной площади. После на площади поднимут три флага Вильнюса с изображением Св. Кристофора.