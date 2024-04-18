На работу в аэропорт приехали собаки: возможно, в будущем их можно будет увидеть здесь чаще

"Эта идея родилась, поскольку такая практика оправдала себя за границей. Специально обученные собаки-терапевты помогают пассажирам расслабиться перед полетом. В Вильнюсский аэропорт приезжали специалисты канистерапии Литовского университета медицинских наук со своими питомцами", – сказала представитель аэропорта Беатриче Скардже.