На рабочем месте скончался работник Barbora: женщина рассказала об ужасных условиях

„Работники работают по 14-16 часов! Как заводные бегают, спешат, когда отдыхать?! Каждая остановка фиксируется, а если и остановишься, то закончишь работу не в 21 ч., а в лучшем случае, в 22 ч., а ведь смена началась в 6 ч. В их таблицах фиксируют вес, сколько продуктов доставлено: 1.5 тонны, 1.8 тонн, 2 тонны – ужасно. И это не шутка. Пока кто-то пьет третью чашку кофе и шутит в баре, их „рабы“, позволю себе так сказать, работают в поте лица за несколько сот евро. И не в деньгах дело, а в распределении нагрузки. Переступают все границы человеческой морали. Что они ответят на это? „Не нравится? Не работай“. Не ты, так другой будет работать. Рабочие сменяются часто, поскольку для компании это просто очередной работник, но ведь это был чей-то отец, сын, друг! Он человек, все люди, каждый может выбирать ту или иную работу, но не в этом дело!“, – сказала женщина.