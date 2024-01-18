На проспекте Конституции в столице открыт подземный переход

 
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Po pertraukos sostinės Konstitucijos prospekte atidaryta požeminė pėsčiųjų perėja
Po pertraukos sostinės Konstitucijos prospekte atidaryta požeminė pėsčiųjų perėja
ФОТО: Vilniaus savivaldybė
Подземный переход на проспекте Конституции в столице закрывали на реконструкцию "на полгода", однако открыли больше чем через год. Несмотря на то, что в части перехода не было никаких перемен, его открытие не может не радовать пешеходов. Наконец-то они удобно смогут переходить дорогу в этом оживленном месте и по нему доходить до Белого моста, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Подземный переход соединил площадь Европы с бизнес-центром Artery., кроме того, сейчас по нему пешеходы смогут дойти до ул. Упес, к Белому мосту", – сообщает Вильнюсский муниципалитет.

В ходе реконструкции были заменены изношенные конструкции постройки, оборудован общественный туалет, новый лифт, новая вентиляционная система, укреплены перекрытия, в части перехода поменяли потолок и освещение. В переходе оборудовали еще один выход, по которому можно пройти к ул. Упес.

Однако не весь переход был обновлен. Во время реконструкции там работали магазины, выход в сторону ТЦ "Европа" был открыт. Поэтому не были заменены плитки в той части перехода.

Муниципалитет ранее сообщал, что в этом году планируются работы по замене гидроизоляции со стороны площади Европы. Будут также решать, менять ли плитку в другой части перехода.

Переход был закрыт на реконструкцию в декабре 2022 г. Его обещали открыть в июне 2023 года, но работы затянулись, поэтому открытие состоялось только 16 января 2024 года.

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