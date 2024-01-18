На проспекте Конституции в столице открыт подземный переход

Подземный переход на проспекте Конституции в столице закрывали на реконструкцию "на полгода", однако открыли больше чем через год. Несмотря на то, что в части перехода не было никаких перемен, его открытие не может не радовать пешеходов. Наконец-то они удобно смогут переходить дорогу в этом оживленном месте и по нему доходить до Белого моста, пишет портал madeinvilnius.lt.