На проспекте Конституции в столице открыт подземный переход

"Подземный переход соединил площадь Европы с бизнес-центром Artery., кроме того, сейчас по нему пешеходы смогут дойти до ул. Упес, к Белому мосту", – сообщает Вильнюсский муниципалитет.
В ходе реконструкции были заменены изношенные конструкции постройки, оборудован общественный туалет, новый лифт, новая вентиляционная система, укреплены перекрытия, в части перехода поменяли потолок и освещение. В переходе оборудовали еще один выход, по которому можно пройти к ул. Упес.
Однако не весь переход был обновлен. Во время реконструкции там работали магазины, выход в сторону ТЦ "Европа" был открыт. Поэтому не были заменены плитки в той части перехода.
Муниципалитет ранее сообщал, что в этом году планируются работы по замене гидроизоляции со стороны площади Европы. Будут также решать, менять ли плитку в другой части перехода.
Переход был закрыт на реконструкцию в декабре 2022 г. Его обещали открыть в июне 2023 года, но работы затянулись, поэтому открытие состоялось только 16 января 2024 года.