На проспекте Гедиминаса планируется расставить фургоны с едой, закроются рестораны

Планируется, что в пятницу участие в акции протеста примут представители сектора со всей Литвы. Во время акции не будут работать кафе и рестораны, которые находятся в столице рядом со зданием правительства. Организаторы акции отмечают, что сектор ежедневно сталкивается с растущим финансовым бременем, который с нового года повысил рост НДС.
"В борьбе за выживание бизнес проигрывает – каждый месяц оборот падает, растет число банкротств, продаж бизнеса. Закрываются кафе и рестораны, которые работали много лет", – сказано в приглашении принять участие в протесте.
Организаторы акции – больше 220 небольших независимых заведений общепита. В акции также будут участвовать и ее поддерживают Ассоциация компаний предоставляющих услуги общепита и медуслуги в образовательных учреждениях, Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов (ЛАГР), Ассоциация учреждений общественного питания, Литовская ассоциация барменов, Литовская ассоциация шеф-поваров и кондитеров.
Президент ЛАГР Эвалда Шишкаускене сказала, что они не являются организаторами акции, они только помогают организаторам координировать действия. ПО ее словам ЛАГР собирает информацию о положении в секторе, уже сейчас видно, что оно тяжелое.
"В конце февраля, когда пришлось платить НДС, маленькие компании увидели, что у них оборот ниже налогов", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, 1000 из 4000 попавших в статистику малых предприятий, на которые ссылалось правительство в своих подсчетах, на самом деле не работают или находятся на грани банкротства.
"В этом бизнесе 40% доходов идет на зарплаты, такого нет в других секторах. А рост зарплат с 2019 г. в сфере общепита составляет 59%", – сказала Шишкаускене.
По ее словам, государство больше налогов не соберет, поскольку часть бизнеса обанкротится, а работники окажутся в Службе занятости, где будут получать пособия. Еще часть малого бизнеса вернется "в тень".
Инициаторы акции протеста сообщают, что она состоится 19 апреля с 11 до 13 ч. у здания правительства.
"Мы хотим, чтобы нас выслушали и поняли в обществе и обратили внимание политиков на проблемы в сфере общепита. Требования охватывают пакет, касающийся поощрения туризма, снижения "тени" и перемен в сфере налоговой политики. Главное, чего мы добиваемся - возвращение 9% льготного НДС, чтобы бизнес остался жизне- и конкурентоспособным. Мы неоднократно излагали наши аргументы и просьбы политикам, но нас не услышали", – подчеркивают представители бизнеса.
Планируется, что в акции примут участие 20-30 фургонов с едой, они будут стоять на проспекте Гедиминаса.
Прохожим будут предлагать бесплатный чай, кофе, суп и т.д., делаясь символическим последним куском со всеми, кого этот бизнес волнует.