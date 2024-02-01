На прошлой неделе в Литве увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Сообщается, что в некоторых муниципалитетах заболеваемость превысила 1500 случаев на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе (22-28 января) в Литве общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 составил 1609,54 случая на 100 тыс. жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зарегистрирован в Мариямпольском (2 437 случаев на 100 тыс. жителей), Калварийском (2 309 случаев) и Каунасском районном (2 028 случаев) самоуправлениях.

По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости достигнут в семи муниципалитетах. Неделю назад таких муниципалитетов было два. На сегодняшний день ни один муниципалитет НЦОЗ напоминает, что в муниципалитете рекомендуется объявлять эпидемию гриппа и/или COVID-19, если совокупный показатель заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в этом муниципалитете превышает 1500 случаев на 100 тыс. жителей в неделю.