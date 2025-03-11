2025.03.11 07:30

На прошлой неделе в Литве от гриппа скончались 9 человек

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Vilniaus rajono centrinė poliklinika
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), общая заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом не снижается и на прошлой неделе составила 1776,5 случая на 100 000 жителей, неделей ранее этот показатель составлял около 1845,9 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе, 3-9 марта, в Литве от гриппа умерло девять человек, у восьми были хронические заболевания, а семеро – не были привиты.

Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Паневежском уезде, самый высокий – в Вильнюсском уезде. В 31 муниципалитете достигнут эпидемический уровень заболеваемости (превышен порог в 1 500 случаев на 100 тыс. жителей).

На прошлой неделе из-за гриппа были госпитализированы 155 человек, из-за COVID-19 – 11. В отделениях интенсивной терапии лечились 10 человек.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным средством защиты от гриппа и COVID-19 являются прививки. Прививку от обоих этих вирусов можно сделать за один визит к врачу.

Также во избежание заражения и защиты окружающих рекомендуется соблюдать этикет кашля и чихания, а также часто мыть руки. Если возникли симптомы гриппа (температура, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.), рекомендуется немедленно обратиться к семейному врачу.

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