На программу содержания и развития дорог в Литве будет выделено более 800 млн. евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Frolenko
Šarūnas Frolenko
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Во вторник парламентский Комитет по экономике единогласно одобрил предложение ассоциации "Lietuvos keliai" (Дороги Литвы) в бюджете следующего года на Программу содержания и развития дорог (ПСРД) предусмотреть на 217 млн. евро больше, чем в текущем проекте. В этом случае вместо запланированных в 2024 году 543 млн. евро на ПСРД будет выделено 860 млн. евро.

Глава ассоциации "Lietuvos keliai" Шарунас Фроленко утверждает, что на ПСРД необходимо выделить большую сумму денег, иначе запланированные дополнительные меры по финансированию дорог не сработают.

"Я надеюсь, что и в этом комитете, и в Комитете по бюджету и финансам будет политическая воля, чтобы сказать, является ли размер ПСРД подходящим или нет. Видение нашей ассоциации состоит в том, что, если Программа содержания и развития дорог останется прежней, муниципалитеты третий год подряд останутся с той же суммой денег. Это трагедия для муниципалитетов", - сказал Ш. Фроленко.

По его словам, предложение ассоциации предусматривает, что все доходы от виньеток и 80% акциза, уплачиваемого за автомобили, должны идти на ПСРД.

"Наш расчет элементарен, Правительство планировало за счет увеличения виньеток собрать 100 млн. евро, я понимаю, что планируется собрать 950 млн. евро, поэтому общая сумма программы ПСРД должна составить 860 млн. евро. Это значит, что мы предлагаем увеличить ее на 217 млн. евро", - сказал глава "Lietuvos keliai".

Представленный Правительством проект бюджета на 2024 год предусматривает, что в следующем году доходы государства составят 17,01 млрд. евро, а расходы – 20,5 млрд. евро. По сравнению с 2023 годом ожидается рост доходов бюджета на 1,46 млрд. евро (9,4%), расходов – почти на 1,5 млрд. евро (7,9%).

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Источник
ru.DELFI.lt
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