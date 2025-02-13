2025.02.13 13:45

На прилавках появились литовские огурцы: цена в этом году ниже

 
ru.DELFI.lt
Pirmasis šviežių lietuviškų agurkų derlius prekybos tinkle „Maxima“
Pirmasis šviežių lietuviškų agurkų derlius prekybos tinkle „Maxima“
ФОТО: MARTYNAS RUDZINSKAS | Maxima

На дворе зима, а на прилавках магазинов сети Maxima появились свежие огурцы из литовских хозяйств.

Урожай короткоплодных огурцов пока еще не очень обильный, однако своим вкусом и ароматом свежие огурцы не уступают весенним. По словам представителя сети Индре Тракимайте-Шяшкувене, покупатели всегда ждут появления этого товара – продажи набирают оборот с начала февраля, когда появляются огурцы первого урожая и до июня, когда наблюдается пик продаж.

„Огурцы других видов у нас есть круглый год – мы их привозим из-за границы, однако мы особенно ценим дружбу с местными овощеводами“, – сказала она.

Огурцы появились на прилавках магазинов Maxima на этой неделе.

„В этом году первые огурцы стоят 5,99 евро за кг. В прошлом стоимость первых огурцов составила 6,79 евро за кг. В этом году огурцы на 10% дешевле. В начале сезона урожай небольшой, поэтому и цены выше, чем в сезон“, – сказала Maxima Тракимайте-Шяшкувене.

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