На прилавках появились литовские огурцы: цена в этом году ниже

Урожай короткоплодных огурцов пока еще не очень обильный, однако своим вкусом и ароматом свежие огурцы не уступают весенним. По словам представителя сети Индре Тракимайте-Шяшкувене, покупатели всегда ждут появления этого товара – продажи набирают оборот с начала февраля, когда появляются огурцы первого урожая и до июня, когда наблюдается пик продаж.
„Огурцы других видов у нас есть круглый год – мы их привозим из-за границы, однако мы особенно ценим дружбу с местными овощеводами“, – сказала она.
Огурцы появились на прилавках магазинов Maxima на этой неделе.
„В этом году первые огурцы стоят 5,99 евро за кг. В прошлом стоимость первых огурцов составила 6,79 евро за кг. В этом году огурцы на 10% дешевле. В начале сезона урожай небольшой, поэтому и цены выше, чем в сезон“, – сказала Maxima Тракимайте-Шяшкувене.