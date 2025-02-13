На прилавках появились литовские огурцы: цена в этом году ниже

Урожай короткоплодных огурцов пока еще не очень обильный, однако своим вкусом и ароматом свежие огурцы не уступают весенним. По словам представителя сети Индре Тракимайте-Шяшкувене, покупатели всегда ждут появления этого товара – продажи набирают оборот с начала февраля, когда появляются огурцы первого урожая и до июня, когда наблюдается пик продаж.

„Огурцы других видов у нас есть круглый год – мы их привозим из-за границы, однако мы особенно ценим дружбу с местными овощеводами“, – сказала она.

Огурцы появились на прилавках магазинов Maxima на этой неделе.