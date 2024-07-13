На президентском мероприятии блистали элегантностью Валдас и Висманте Бенкунскай: все было продумано заранее

Президент страны Гитанас Науседа направил эксклюзивные приглашения на прием, который обычно организуется в День государства. Поскольку 6 июля в этом году было посвящено Празднику песни, дату немного перенесли, и 12 июля прибыли приглашенные гости избранного на второй срок президента Г. Науседы. На мероприятие пришли также Валдас и Висманте Бенкунскай. Здесь первая пара столицы участвовала впервые. Несмотря на то, что они стояли в длинной очереди в жару, им удалось сохранить хорошее настроение.