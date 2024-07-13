На президентском мероприятии блистали элегантностью Валдас и Висманте Бенкунскай: все было продумано заранее

Президент страны Гитанас Науседа направил эксклюзивные приглашения на прием, который обычно организуется в День государства. Поскольку 6 июля в этом году было посвящено Празднику песни, дату немного перенесли, и 12 июля прибыли приглашенные гости избранного на второй срок президента Г. Науседы. На мероприятие пришли также Валдас и Висманте Бенкунскай. Здесь первая пара столицы участвовала впервые. Несмотря на то, что они стояли в длинной очереди в жару, им удалось сохранить хорошее настроение.
„Очередь большая, но движется быстро. Солнце и жара лучше дождя. Все терпимо“, - позитивно говорил мэр Вильнюса.
Мероприятие, проходящие во дворе Президентуры, требует особой элегантности. На вопрос, долго ли ему пришлось ждать, пока жена нарядится, В. Бенкунскас не стал скрывать: „Мужчины, видимо, всегда собираются быстрее. Женщинам нужно больше времени“.
В. Бенкунскене добавила, что для нее самым важным было подготовиться эмоционально. „Главное, что все было продумано заранее, поэтому подготовиться было несложно. Главное – подготовиться эмоционально. И настроение сегодня приподнятое, праздничное. Это большой праздник для всего государства“, - сказала женщина.