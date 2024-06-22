На праздничные выходные от синоптиков плохие новости

В субботу Литва окажется под воздействием циклона, движущегося с юго-запада. Дождевые облака начнут формироваться в первой половине дня. Во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, местами пройдут сильные дожди. Наибольшая вероятность сильных дождей ожидается в южной и западной Литве. Град может пройти в некоторых местах на юге страны. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы местами порывы достигнут 15-20 м/с.

На большей части Литвы потеплеет от 23 до 28 градусов, а в западных регионах останется несколько прохладнее - 20-22 градуса. Воскресенье по-прежнему будет дождливым. Ночью во многих местах ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы. День также будет дождливым, дождь преимущественно кратковременным, но постоянный, небольшой. Ветер постепенно сменится на западный, порывистый, 7-12 м/с, но возможны порывы до 15 м/с. Ночью температура останется достаточно высокой и не опустится ниже 12-17 градусов, но последний день недели будет прохладным, столбик термометра в Литве поднимется лишь до 16-21 градуса.