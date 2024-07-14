На последний фестиваль в Дзукию собралось множество людей

Фестиваль Čiulba ulba проводили в разных местах Дзукии. В прошлом году – в усадьбе сельского туризма около Вейсеяй, в позапрошлом – на родине Винцаса Мицкявичюса-Креве, в Субартонисе, перед этим – в Марцинконисе. Каждый год фестиваль был посвящен известному человеку из этого региона. В этом году он был посвящен исполнительнице Маре Куоджюте-Навицкене (1883–1962) из Митрауки, ее дзукийские песни в 1976 г. появились на пластинке. Пятый фестиваль состоялся в кемпинге Juostandis, около Митрауки. Эта деревня была известна с1864 г. В 1970 г. ее переименовали в Митришкес, в 1980 г. она лишилась статуса деревни и была присоединена к Старой Варене.