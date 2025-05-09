На похороны 19-летнего мотоциклиста собралось огромное количество людей

Видео с похорон 19-летнего мотоциклиста появились в социальных сетях – проводить его в последний путь приехали люди и на машинах, и на мотоциклах. Знакомая покойного поделилась видео со словам:
„Мотобрат, покойся с миром. Пусть будет земля тебе пухом. Мы будем с тобой. Береги свою команду свыше“.
На видео видна вереница автомобилей, движущаяся в сторону кладбища. Девушка повторила: „Пусть будет земля тебе пухом“.
Информация о ДТП поступила 3 мая, в 21.35 ч. Автомобиль Toyota Yaris, которым управлял мужчина (2005 г.р.), поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо мотоцикл BMW S1000 (водитель 2006 г.р.). После столкновения мотоцикл с мотоциклистом стал скользить и врезался в Renault Austral (водитель 1990 г.р.).
Мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.