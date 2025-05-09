На похороны 19-летнего мотоциклиста собралось огромное количество людей

В минувшую субботу произошла трагедия – в Каунасе, на ул. Йонавос произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Департамент полиции около полуночи сообщил, что мотоциклист был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь, в 23.30 ч. молодой человек скончался. Смерть 19-летнего мотоциклиста потрясла многих людей: на его похороны пришли толпы народу.