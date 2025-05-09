2025.05.09 13:58

На похороны 19-летнего мотоциклиста собралось огромное количество людей

 
ru.DELFI.lt
Ekrano nuotraukos
Ekrano nuotraukos
ФОТО: Delfi

В минувшую субботу произошла трагедия – в Каунасе, на ул. Йонавос произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Департамент полиции около полуночи сообщил, что мотоциклист был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь, в 23.30 ч. молодой человек скончался. Смерть 19-летнего мотоциклиста потрясла многих людей: на его похороны пришли толпы народу.

Видео с похорон 19-летнего мотоциклиста появились в социальных сетях – проводить его в последний путь приехали люди и на машинах, и на мотоциклах. Знакомая покойного поделилась видео со словам:

„Мотобрат, покойся с миром. Пусть будет земля тебе пухом. Мы будем с тобой. Береги свою команду свыше“.

На видео видна вереница автомобилей, движущаяся в сторону кладбища. Девушка повторила: „Пусть будет земля тебе пухом“.

Информация о ДТП поступила 3 мая, в 21.35 ч. Автомобиль Toyota Yaris, которым управлял мужчина (2005 г.р.), поворачивая налево, не пропустил ехавший прямо мотоцикл BMW S1000 (водитель 2006 г.р.). После столкновения мотоцикл с мотоциклистом стал скользить и врезался в Renault Austral (водитель 1990 г.р.).

Мотоциклист от полученных травм скончался в больнице.

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