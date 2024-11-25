На почту Деду Морозу приходят письма: о чем мечтают литовские дети

Второй год перед праздниками сеть Norfa приглашает всех принять участие в акции „Подари Рождество“. Во время акции у вас будет возможность не только осуществить свои мечты, но и порадовать других – близких членов семьи, друзей и тех, кому на Рождество особенно не хватает внимания, близости и тепла.