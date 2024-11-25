На почту Деду Морозу приходят письма: о чем мечтают литовские дети

В любом магазине Norfа возьмите рекламный буклет Nr. 24 или Nr. 25 и откройте последнюю страницу. Там вы найдете бланк для письма Деду Морозу. Заполните его, сфотографируйте и разместите на сайте svetainę padovanokkaledas.delfi.lt.
Не забывайте не только о себе, но и впишите имена тех, кому вы желаете счастливого Рождества и чудес.
Обещаем, что Дед Мороз и его помощники получат все ваши пожелания и желания, а каждый участник получит письмо от Деда Мороза.
С первого дня действия инициативы гномики получают тысячи писем детей, их родителей и дедушек с бабушками. Ведь желания есть не только у детей! К концу инициативы, каждое письмо перечитают повторно. 10 счастливчиков получат на Рождество то, что загадали, и убедятся - чудеса на свете существуют.
Вот несколько писем, которые получил Дед Мороз!
8-летняя Меда хочет получить в подарок микроскоп.
23-летняя Аквиле просит у деда Мороза чайник для бабы Ванды.
У 11-летней Оливии алопеция, поэтому девочка больше всего мечтает о парике из настоящих волос.
13-летняя Дейманте хочет, чтобы это Рождество было самым лучшим, чтобы никто не ссорился! Она также попросила у Деда Мороза небольшой подарок для своей мамы.
Вы хотите знать, какого чуда ждут дети и взрослые? Заходите на сайте padovanokkaledas.delfi.lt и вы увидите письма.