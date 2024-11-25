2024.11.25 15:35

На почту Деду Морозу приходят письма: о чем мечтают литовские дети

 
ru.DELFI.lt
Į Kalėdų senelio paštą plūsta laiškai
Į Kalėdų senelio paštą plūsta laiškai
ФОТО: Bendrovės archyvas

Второй год перед праздниками сеть Norfa приглашает всех принять участие в акции „Подари Рождество“. Во время акции у вас будет возможность не только осуществить свои мечты, но и порадовать других – близких членов семьи, друзей и тех, кому на Рождество особенно не хватает внимания, близости и тепла.

В любом магазине Norfа возьмите рекламный буклет Nr. 24 или Nr. 25 и откройте последнюю страницу. Там вы найдете бланк для письма Деду Морозу. Заполните его, сфотографируйте и разместите на сайте svetainę padovanokkaledas.delfi.lt.

Не забывайте не только о себе, но и впишите имена тех, кому вы желаете счастливого Рождества и чудес.

Обещаем, что Дед Мороз и его помощники получат все ваши пожелания и желания, а каждый участник получит письмо от Деда Мороза.

С первого дня действия инициативы гномики получают тысячи писем детей, их родителей и дедушек с бабушками. Ведь желания есть не только у детей! К концу инициативы, каждое письмо перечитают повторно. 10 счастливчиков получат на Рождество то, что загадали, и убедятся - чудеса на свете существуют.

Вот несколько писем, которые получил Дед Мороз!

8-летняя Меда хочет получить в подарок микроскоп.

23-летняя Аквиле просит у деда Мороза чайник для бабы Ванды.

У 11-летней Оливии алопеция, поэтому девочка больше всего мечтает о парике из настоящих волос.

13-летняя Дейманте хочет, чтобы это Рождество было самым лучшим, чтобы никто не ссорился! Она также попросила у Деда Мороза небольшой подарок для своей мамы.

Вы хотите знать, какого чуда ждут дети и взрослые? Заходите на сайте padovanokkaledas.delfi.lt и вы увидите письма.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии