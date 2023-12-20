На площади С.Даукантаса – протест против одобрения использования оптических прицелов ночного видения на охоте

 
ELTA
Юсте Анцявичюте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Парламент Литвы принял поправки к закону, которыми разрешил использование прицелов ночного видения во время охоты. Литовская партия зеленых 20 декабря провела акцию протеста у президентского дворца на площади им. С.Даукантаса. Участники акции призывали президента Гитанаса Науседу наложить вето на принятый закон.

"Нет прицелам ночного видения!", "Прицелы ночного видения на охоте = браконьерство", "Когда прекратится ложь, что все из-за чумы свиней?", "Довольно глупостей", "Звери не для тренировок", – такие плакаты принесли собравшиеся на площади люди.

Председатель Литовской партии зеленых Ева Будрайте сказала, что президент - последняя надежда на то, что этот закон не вступит в силу.

"Президент - единственный, кто может вернуть Рождество любителям природы, а сейчас его похитил парламентский Гринч, узаконив это избыточное средство. Это принесет в лес не покой, а много случаев браконьерства", – сказала Будрайте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии