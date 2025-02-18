2025.02.18 17:30

На площади Лукишкес зажгут одиннадцать символических костров

 
ru.DELFI.lt
Solidarumo su Ukraina akcija-koncertas „Laisvė šviečia: RADAROM!"
Solidarumo su Ukraina akcija-koncertas „Laisvė šviečia: RADAROM!"
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

„Было бы хорошо знать, что со своей стороны мы сделали все возможное. И мы сделали это вовремя, не опоздали“, — говорит Эдмундас Якилайтис, один из послов акции RADAROM, тележурналист, основатель координационного центра помощи волонтерам „Сильные вместе“. Он не сомневается — нельзя устать поддерживать Украину.

Акция солидарности с Украиной RADAROM проходит в Литве уже в четвертый раз, сообщает портал MadeinVilnius.

В ознаменование 11-й годовщины войны в Украине 23 февраля на площади Лукишкес в Вильнюсе будут зажжены одиннадцать символических костров. Пройдет концерт „Laisvė šviečia 2025. RADAROM“. На сцене в ходе акции единства и солидарности прозвучат истории и свидетельства людей, пострадавших от войны, мнения общественных деятелей, речи почетных гостей и песни, приносящие надежду.

Концерт „Laisvė šviečia 2025. RADAROM“ - 23 февраля на площади Лукишкес - с 17.30. Прямая трансляция на LRT и LRT.lt – с 18.00 час.

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