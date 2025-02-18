На площади Лукишкес зажгут одиннадцать символических костров

„Было бы хорошо знать, что со своей стороны мы сделали все возможное. И мы сделали это вовремя, не опоздали“, — говорит Эдмундас Якилайтис, один из послов акции RADAROM, тележурналист, основатель координационного центра помощи волонтерам „Сильные вместе“. Он не сомневается — нельзя устать поддерживать Украину.