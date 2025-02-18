На площади Лукишкес зажгут одиннадцать символических костров

Акция солидарности с Украиной RADAROM проходит в Литве уже в четвертый раз, сообщает портал MadeinVilnius.
В ознаменование 11-й годовщины войны в Украине 23 февраля на площади Лукишкес в Вильнюсе будут зажжены одиннадцать символических костров. Пройдет концерт „Laisvė šviečia 2025. RADAROM“. На сцене в ходе акции единства и солидарности прозвучат истории и свидетельства людей, пострадавших от войны, мнения общественных деятелей, речи почетных гостей и песни, приносящие надежду.
Концерт „Laisvė šviečia 2025. RADAROM“ - 23 февраля на площади Лукишкес - с 17.30. Прямая трансляция на LRT и LRT.lt – с 18.00 час.