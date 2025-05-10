На площади Лукишкес состоится благотворительный концерт: выступят самые известные артисты страны

„Когда три года назад я впервые поехал в Украину автобусом, чтобы привезти детей, я не знал, что увижу в их глазах. Страх? Отчаяние? Пустоту? Дети ехали молча. Каждая громкая машина, каждый самолет в небе заставляет их съеживаться, потому что в Украине летают только беспилотники. Знаете, что они первым делом хотят сделать, когда пересекают литовскую границу? Съесть гамбургер. Обычный гамбургер из ресторана быстрого питания. Для них это символ нормальной жизни“, — говорит Э. Якилайтис, один из организаторов концерта и ведущий.