На Пастушескую мессу собралось множество людей: Кафедральный собор был забит до отказа

 
Бригита Рагицкайте
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
24 декабря вечером верующие собрались на Пастушескую мессу в вильнюсский Кафедральный собор. Служба началась в 19 ч., во время службы в соборе было очень много людей.

24 декабря – IV–ое воскресенье адвента и Сочельник, который в этом году выпал на воскресенье. Этот день отличался тем, что в воскресенье по традиции не постятся, поэтому в Сочельник в этом году можно было есть все.

В Сочельник по традиции семьи собираются за праздничным столом, вечер начинается с преломления рождественского хлеба и добрых пожеланий друг другу, затем продуют 12 блюд.

По традиции вечером в Сочельник посещают торжественную Пастушескую мессу (Пастушеская, потому что вспоминается, как пришли пастухи поклониться родившемуся Христу). Обычно эта служба в храме проходит поздно вечером после традиционного ужина.

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