На пасхальные выходные литовцы на взморье конкурируют с латышами – выбор остался небольшой

По данным Booking, с субботы по понедельник отдых в СПА-центрах Друскининкая обойдется в 180 евро. Такие же цены и в Бирштинасе.

По ее словам, гостиницы на курортах цены в праздники не поднимали.

"Есть семьи, в которых один из родителей берет отпуск, другой работает из дома, и вся семья едет на курорт", – сказала Цитварене.

Собеседница заметила, что в Друскининкай и Бирштонасе людей больше будет не только на выходных, но и на всей следующей неделе, когда будут школьные каникулы.

Цитварене обратила внимание на то, что в Латвии длинные выходные начались еще раньше – с четверга. Многие жители Латвии интересуются литовскими курортами.

Она сказала Delfi, что на Пасху жители Литвы стараются уехать из дома, чаще всего они выбирают курорты.

Глава Литовской ассоциации курортов Кристина Цитварене сказала, что в популярных местах проживания в Друскининкай и Бирштонасе заполнено больше 90% номеров.

По данным представителя портала PrieJūros.lt Лауринаса Шертвичюса, на праздники цены не повышали и владельцы жилья в частном секторе, несмотря на большой спрос.

"В этом году запросов больше, чем в прошлом. Заявок в 8-9 раз больше, чем в обычные выходные или на 38-40% больше, чем год назад на Пасху. Вероятно, это потому, что на выходные обещают очень теплую погоду", – сказал Шертвичюс.

По его словам, больше всего жителей интересует отдых в Паланге.

"Свободные места на выходные в Паланге остались, желающие найдут, где остановиться. Может, в гостиницах мест и немного, но в частном секторе есть варианты", – сказал глава PrieJūros.lt.

Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте сказала, что Пасха и детские каникулы изменят лицо курорта.