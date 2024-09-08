На палангском пляже был зафиксирован мнимый спасатель на внедорожнике

„У нас таких BMW нет“, – заверил глава палангских спасателей Йонас Пирожникас. По его словам, наклейка с номером телефона - подделка. „Наши наклейки ярко-красные, номер 1509 и надпись Gelbėtojai. Такие наклейки есть на столбах на пляже, на пирсе, на раздевалках“, - сказал Пирожникас.

На фотографии виден BMW с прицепом, в котором был водный мотоцикл. Сзади на машине – наклейка с телефоном палангских спасателей.

„Особенно интересными были автомобили спасателей“, – писал читатель портала. - Они ездили один за другим, я насчитал три разных. Водители старше 40, они совсем не были похожи на спасателей, которых показывают на телеэкранах и на страницах порталов. Автомобили везли на пляж водные мотоциклы. Особенно привлек внимание зарегистрированный в Италии роскошный внедорожник BMW“.

По его словам, иногда спасатели перевозят мотоциклы отдыхающих, если они ломаются на море или в них заканчивается горючее, но это не тот случай.

Пирожникас сказал, что от журналиста Delfi узнал о мнимых спасателях, проветрил все побережье, но в воскресенье утром ничего подозрительного не обнаружил.

„Там, где стоит этот пост, наших спасателей нет. С 1 сентября посты не работают, есть спасатели только на Центральной станции в Паланге и в Швянтои,“ – сказал он.