На Пабрадский полигон прибыли автомобили скорой помощи и похоронной службы

Как сообщалось, в понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских солдат. Как указывают представители ВС США, поиски четвертого пропавшего солдата продолжаются.

В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на Полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.