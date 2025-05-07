2025.05.07 11:29

На оживленной улице Вильнюса мужчина демонстрирует свое „достоинство“

 
комментарий полиции
ru.DELFI.lt
Vyras Kalvarijų gatvėje
Vyras Kalvarijų gatvėje
ФОТО: Delfi

Поведение людей в публичном месте не всегда прогнозируемо, поэтому никогда не знаешь, что можешь увидеть на улице. Неприятную картину удалось запечатлеть Рите из Вильнюса. Седьмой день подряд она оживленной улице столицы она встречает мужчину, демонстрирующего прохожим свои „достоинство“.

Этот мужчина расхаживает по улице Калварию. Свои половые органы мужчина демонстрирует не только взрослым, но и детям.

„По Вильнюсу расхаживает дружелюбный кавалер. Уже неделю он радует нас и наших клиенток. Позирует перед объективом на оживленной улице Калварию.

По фото видно, что его видят даже дети“, – писала читатель Delfi.

Женщина сказала, что не раз вызывала полицию.

Vyras Kalvarijų gatvėje

Журналисты связались с полицией.

„Полиции об этом известно, полицейские реагировали на сообщения и составили в отношении гражданина 1983 г.р. протокол об административном правонарушении (2 ч. 481 ст. Кодекса административной ответственности“, – прокомментировала полиция.

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