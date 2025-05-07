На оживленной улице Вильнюса мужчина демонстрирует свое „достоинство“

Этот мужчина расхаживает по улице Калварию. Свои половые органы мужчина демонстрирует не только взрослым, но и детям.
„По Вильнюсу расхаживает дружелюбный кавалер. Уже неделю он радует нас и наших клиенток. Позирует перед объективом на оживленной улице Калварию.
По фото видно, что его видят даже дети“, – писала читатель Delfi.
Женщина сказала, что не раз вызывала полицию.
Журналисты связались с полицией.
„Полиции об этом известно, полицейские реагировали на сообщения и составили в отношении гражданина 1983 г.р. протокол об административном правонарушении (2 ч. 481 ст. Кодекса административной ответственности“, – прокомментировала полиция.